من أجل احتكار الألقاب.. برشلونة ينقض على نجم باريس سان جيرمان

كتب: نور الدين ميفراني

يسعى برشلونة في الموسم الجديد للحفاظ على ألقابه المحلية والتألق في دوري أبطال أوروبا وبداية مشروعه الجديد الساعي لحل الأزمة المالية بعد العودة للعب في ملعبه التاريخي الكامب نو وتقليص حجم الرواتب وزيادة دخل الفريق.

ويحلم خوان لابورتا رئيس برشلونة بفترة ذهبية جديدة مشابهة لتلك التي بدأها برفقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا وجيل ذهبي تزعمه الأسطورة ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا وعدة نجوم، ويسعى لخلق جيل ذهبي جديد بقيادة النجم لامين يامال يعيد الفريق الكتالوني للسيطرة على كرة القدم الإسبانية والعالمية.

ويأمل الرئيس أن يبدأ مشروعا جديد في الفريق في صيف 2026 بقيادة نجمه الجديد الإسباني لامين يامال صاحب الأصول المغربية، لكنه يحتاج للتعاقد مع نجوم جدد.

استهداف نجم باريس

ويستهدف برشلونة نجم باريس سان جيرمان الشاب ديزيري دوي البالغ 20 سنة الذي كان أحد صانعي الحلم الباريسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم، ليشكل ثنائيا ذهبيا برفقة لامين يامال.

ودفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو، إضافة لمتغيرات للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب قادما من ستاد رين، وأسهم بتسجيل 16 هدفا و 14 تمريرة حاسمة في 62 مباراة، وكان نجم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو، إذ سجل هدفين وتمريرة حاسمة.

ويصطدم طموح خوان لابورتا في جمع الموهبتين لامين يامال وديزيري دوري في فريق برشلونة برغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على نجمه، خصوصا أن عقده ينتهي صيف 2029، ما يجعل سعره أغلى وصعبًا على برشلونة.