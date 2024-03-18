لاعب برشلونة يتحدى ريال مدريد

وجه هيكتور فورت، لاعب برشلونة، تحديا خاصا إلى الغريم اللدود ريال مدريد، بعد فوز "البلوغرانا" على أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في قمة الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيرمين لوبيز، ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال هيكتور فورت، في تصريحاته عقب المباراة: "نحن نعلم أن الفوز في ملعب أتلتيكو مدريد أمر صعب للغاية، نحن سعداء جدا بالنتيجة، نحن ذاهبون لأجل اقتناص لقب الدوري الإسباني دون أي تردد".