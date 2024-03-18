لاعب برشلونة يتحدى ريال مدريد
وجه هيكتور فورت، لاعب برشلونة، تحديا خاصا إلى الغريم اللدود ريال مدريد، بعد فوز "البلوغرانا" على أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في قمة الدوري الإسباني.
وتغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيرمين لوبيز، ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال هيكتور فورت، في تصريحاته عقب المباراة: "نحن نعلم أن الفوز في ملعب أتلتيكو مدريد أمر صعب للغاية، نحن سعداء جدا بالنتيجة، نحن ذاهبون لأجل اقتناص لقب الدوري الإسباني دون أي تردد".
وأضاف: "لعبنا مباراة رائعة على جميع الأصعدة، أنا ممتن للغاية للفرصة التي حصلت عليها، لذلك أحاول الاستفادة من ذلك بأقصى قدر ممكن، لم أتوقع أنا ولا باو كوبارسي هذه الشهرة".
وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، ليرتقي للمركز الثاني متخطيا جيرونا الذي تعثر 1-صفر أمام خيتافي أمس السبت.
وبعدما تكبد الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم، يتجمد رصيد أتلتيكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد ناويل مولينا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
وهيكتور فورت غارسيا، من مواليد 2 أغسطس 2006، في إقليم كتالونيا، ويلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق الشباب تحت 19 عاما لبرشلونة.
وقرر تشافي هيرنانديز، مدرب البلوغرانا، أخيرا ضمه رفقة عدد من اللاعبين الشباب لقائمته.
وكان أول ظهور له في مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة، يوم 13 ديسمبر 2023، ضد رويال أنتويرب البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.
موعد الكلاسيكو
وكانت رابطة الدوري الإسباني حددت موعد مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني بالدوري الإسباني.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 21 من شهر أبريل المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.
مباراة الأسبوع 32 من الليغا ستكون الصدام الثالث بين الكبيرين لهذا الموسم.
وانتهى لقاء الدور الأول من الدوري بفوز ريال مدريد 2-1.
أما المواجهة الثانية في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، فقد انتهت بسحق "الميرنغي" لمنافسه 4-1.