بوغبا يطلب إجراء تحليل مضاد لاختبار المنشطات الإيجابي
طلب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس إجراء تحليل مضاد بشأن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص به، كما ذكرت شبكة "سكاي".
وكان أمام بوغبا حتى مساء اليوم الخميس لتقديم الطلب على العينة التي جاءت نتيجة فحصها إيجابية لهرمون التستوستيرون، وستستغرق العملية سبعة أيام.
وذكرت "سكاي" أنه إذا تم تأكيد النتيجة الإيجابية، ستبدأ عملية الملاحقة القضائية لمكافحة المنشطات ويمكن أن تؤدي إلى ثلاثة سيناريوهات، وهي: الإيقاف أو المساومة على الإقرار بالذنب أو المحاكمة أمام المحكمة.
وإذا أدين في نهاية المطاف بهذه المخالفة، فقد يواجه بوغبا عقوبة الإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة عامين.
ويمكن أن تتضاعف مدة الإيقاف إلى أربع سنوات إذا كانت المادة مدرجة على وجه التحديد ووجدت منظمة مكافحة المنشطات أنه تم تناولها عمدا.
وأضافت الشبكة أن يوفنتوس مستعد لتجميد أجر بوغبا إذا كان التحليل المضاد إيجابيًا وبدأت الإجراءات ضده، كما يمكن للنادي أيضًا إنهاء عقد اللاعب إذا تم إيقافه.
وقال بيان صدر لشبكة "سكاي سبورتس" من رافاييلا بيمينتا ممثلة بوغبا: "نحن ننتظر التحليل المضاد وحتى ذلك الحين لا يمكننا أن نقول أي شيء".
وأضافت: "الشيء المؤكد هو أن بول بوغبا لم يرغب أبدًا في خرق القواعد".
جلسة استماع
وسيمثل بوغبا في جلسة استماع في باريس، غدا الجمعة، بشأن قضية محاولة ابتزازه من شقيقه ماتياس، الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بوغبا إنه كاد أن يبتعد عن كرة القدم بسبب مؤامرة ابتزاز مزعومة.
وتم اعتقال ماتياس، شقيق بوغبا في سبتمبر 2022 للاشتباه في تورطه في المؤامرة المزعومة، والتي ادعى بول أنها كانت بمثابة محاولة لابتزاز للحصول على 11.1 مليون جنيه إسترليني منه.
وأُطلق سراح ماتياس في ديسمبر وهو ينفي التهم الموجهة إليه.
وأبلغ بوغبا المدعين العامين في تورينو بالحادثة في يوليو من العام الماضي، بعد فترة وجيزة من مغادرة مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
وقال في حديث لقناة الجزيرة: "عندما يكون هناك مال عليك أن تكون حذرا، فالمال يغير الناس، ويمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة، ويمكن أن يؤدي إلى حرب".
وأضاف: "في بعض الأحيان كنت وحدي أفكر: "لا أريد الحصول على المال بعد الآن، أنا فقط لا أريد اللعب بعد الآن، أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتى يحبوني من أجلي وليس من أجل أشياء أخرى".
وتابع: "أحيانًا يكون الأمر صعبًا، هذه الحياة عليك أن تمر بها. إنها ستجعلني أقوى".