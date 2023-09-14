بوغبا يطلب إجراء تحليل مضاد لاختبار المنشطات الإيجابي

طلب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس إجراء تحليل مضاد بشأن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص به، كما ذكرت شبكة "سكاي".

وكان أمام بوغبا حتى مساء اليوم الخميس لتقديم الطلب على العينة التي جاءت نتيجة فحصها إيجابية لهرمون التستوستيرون، وستستغرق العملية سبعة أيام.

وذكرت "سكاي" أنه إذا تم تأكيد النتيجة الإيجابية، ستبدأ عملية الملاحقة القضائية لمكافحة المنشطات ويمكن أن تؤدي إلى ثلاثة سيناريوهات، وهي: الإيقاف أو المساومة على الإقرار بالذنب أو المحاكمة أمام المحكمة.

وإذا أدين في نهاية المطاف بهذه المخالفة، فقد يواجه بوغبا عقوبة الإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة عامين.