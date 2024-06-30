برشلونة يعلن رسميا رحيل ثلاثي الفريق

أعلن نادي برشلونة رسميا رحيل الثلاثي: ماركوس ألونسو، وجواو كانسيلو، وجواو فيليكس، عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أن عقد ماركوس ألونسو مع الفريق انتهى بتاريخ 30 يونيو، ولن يستمر في صفوف الفريق.

وأشار إلى أن استعارة الثنائي جواو فيليكس، وجواو كانسيلو، انتهت أيضاً، وسيعودان إلى فريقيهما الأصليين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على التوالي.

وعلى الرغم من رغبة النادي الكتالوني في استمرار الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو في صفوف الفريق، فإنه يعلن محاولة تجديد استعارتهما مرة أخرى، واكتفى بإعلان رحيلهما، وعدم استمرارهما مع الفريق.