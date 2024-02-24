ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يهزم الطائي برباعية

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الطائي، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الطائي أولا عن طريق بيرنارد مينساه في الدقيقة 43.

ولكن الأهلي تحول للهجوم بشكل رائع، حيث تعادل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 53 من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 60 سجل فيرمينو الهدف الثاني للأهلي بشكل رائع.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها فيرمينو، هدفين أو أكثر، منذ "الهاتريك" الذي أحرزه في شباك الحزم يوم 11 أغسطس الماضي، في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ومنذ ذلك الحين، لم يسجل فيرمينو، أكثر من هدف واحد فقط، حيث هز شباك الأخدود خلال خسارة فريقه بالجولة الماضية 2-3.

ورفع فيرمينو رصيده إلى 6 أهداف بجانب 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها بقميص "الراقي"، حتى الآن، بمختلف المسابقات.