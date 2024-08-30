نجم المغرب يصدم الهلال السعودي

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة جديدة في سوق الانتقالات الجارية لتدعيم صفوفه قبل غلق باب التعاقدات للموسم الحالي.

وتعثرت محاولات الهلال في وقت سابق لاستقطاب أكثر من صفقة هجومية لتدعيم صفوفه على رأسها البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني ومواطنه فيتور روكي مهاجم البارسا الذي أعير إلى ريال بيتيس الإسباني بخلاف بعض الأسماء التي ارتبطت بالفريق السعودي.

وتعاقد الهلال مؤخرًا مع البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

أخبار ذات علاقة آرسنال ينافس الهلال السعودي على ضم كينغسلي كومان

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن محاولات مكثفة من جانب إدارة نادي الهلال في الفترة الماضية للحصول على خدمات إلياس أخوماش نجم المنتخب المغربي والناشط في صفوف فريق فياريال الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المغربي صاحب الـ 20 عامًا تمسك بالاستمرار في رحلته في الملاعب الأوروبية رافضًا فكرة الانتقال للدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر تكرر من جانب أخوماش برفضه عرض نادي القادسية السعودي في بداية الموسم الحالي.

ويرتبط أخوماش بعقد مع فياريال يمتد إلى 2026، ويشمل شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل سداد 50 مليون يورو.

وانضم أخوماش من فريق الشباب بنادي برشلونة في صيف 2023 إلى فياريال، وخاض 41 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وأسهم اللاعب المغربي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، كما اُسْتُدْعِي لخوض مباراتي الجابون وليسوتو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.