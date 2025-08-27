موعد انطلاق الجولة الأولى من الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ينطلق الدوري السعودي في موسمه الجديد، 2025/2026، وسط منافسات شرسة بين الأندية الكبار، إذ يرغب كل منها في التتويج باللقب.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة المسابقات وضعت جدول مباريات الدوري لموسم 2026-2025 "وسط جدول مواعيد سنوي يجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يومًا من الموسم الكروي مقابل 179 يومًا متاحة لإقامة مباريات الدوري.

وقالت الرابطة: "تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري".

أخبار ذات علاقة أرقام كبيرة.. أسعار تذاكر مباراة الهلال والرياض في افتتاح الدوري السعودي

موعد انطلاق الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أن الموسم الجديد سينطلق غدًا الخميس، 28 أغسطس، بمواجهة تجمع ضمك والحزم العائد لدوري الأضواء.

وستشهد الجولة الأولى أيضًا استضافة الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، منافسه نيوم الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

أخبار ذات علاقة جدول معلقي الجولة الأولى من الدوري السعودي على قنوات ثمانية

النصر بقيادة رونالدو يحلم بمنصة التتويج

ويحل النصر ضيفًا على التعاون بعد غدٍ الجمعة، عقب مشوار متباين في كأس السوبر المحلية، فبعد فوزه رغم النقص العددي في قبل النهائي، خسر بركلات الترجيح في النهائي بعدما أهدر تقدمه مرتين في التعادل 2-2 مع الأهلي.

ويعول النصر على نجمه كريستيانو رونالدو هداف الموسم الماضي، الذي جدد عقده مع النادي حتى 2027، وسينضم إليه في القوة الهجومية للفريق كينغسلي كومان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى جواو فيليكس.

ويخوض النصر هذا الموسم بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، الذي تولى المسؤولية عقب انفصال الفريق عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو الماضي، بعدما حل الفريق ثالثًا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.

أخبار ذات علاقة تحول مذهل.. مباريات من الدوري السعودي تقام خارج المملكة

بطل النسخة الماضية يواجه الأخدود

ويستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين يوم السبت المقبل عندما يحل ضيفًا على الأخدود.

وسيتعين على الاتحاد أن يتجاوز خسارته المحبطة 2-1 أمام عشرة من لاعبي النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة إنزاغي يصدم نجم الهلال قبل انطلاق مباريات الدوري السعودي

أما الهلال وصيف بطل النسخة الماضية، فسيتخذ أولى خطوات ما يأمل أن يكون مشواره نحو لقب جديد على أرضه بعد غد الجمعة أمام الرياض، في أول لقاء رسمي يخوضه منذ الخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية بكأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد انسحابه من كأس السوبر المحلية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

أعلنت منصة "ثمانية" حصولها على حقوق بث مباريات الدوري السعودي.

وستوفر المنصة قنوات فضائية مخصصة لنقل البطولة على القمر الصناعي نايل سات، والقمر "عرب سات".

تردد قنوات ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4