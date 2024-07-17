نادال يهزم ليو نجل الأسطورة السويدي بورج في باشتاد

استهل رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا سابقا، عودته إلى منافسات فردي التنس بالفوز 6-3 و6-4 على ليو بورج، نجل الأسطورة السويدي بيورن بورج، ليبلغ دور الستة عشر في بطولة باشتاد إذ يواصل استعداداته لأولمبياد باريس.

وكانت آخر مباراة لنادال في الفردي هي خسارته في الدور الأول أمام ألكسندر زفيريف في فرنسا المفتوحة في مايو الماضي.

وغاب اللاعب (38 عاما)، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، عن ويمبلدون لتجهيز نفسه لأولمبياد باريس التي ستقام في رولان غاروس.

وحقق نادال، مساء الثلاثاء، فوزه الثامن هذا الموسم في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين بعد ساعة و25 دقيقة من اللعب بفوزه على بورج البالغ عمره 21 عاما ليضرب موعدا مع البريطاني كاميرون نوري المصنف الخامس، غدا الخميس.

وقال نادال الذي فاز بمباراة الزوجي في الدور الأول من البطولة إلى جانب النرويجي كاسبر رود يوم الاثنين: "بالنسبة لي، كان شرفا كبيرا أن ألعب ضد ابن أحد أكبر الأساطير في تاريخ رياضتنا.

"أعتقد أنه لعب بشكل جيد للغاية، وأمامه مستقبل عظيم. أتمنى له كل التوفيق. لم ألعب التنس كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية.

"اللعب أمام ملعب ممتلئ يعني الكثير بالنسبة لي. يمنحني الطاقة لمواصلة التدريب كل يوم. حتى في اللحظات الصعبة تمكنت من الاستمرار بمساعدة الفريق المعاون، لكن بالطبع كان للمشجعين مفعول السحر".

وغاب نادال عن عام 2023 بأكمله تقريبا؛ بسبب مشكلة في الفخذ، وتوقفت عودته في وقت سابق من هذا العام بسبب تمزق عضلي، قبل أن تؤثر بعض الآلام البسيطة على استعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة.

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وسيشارك اللاعب الإسباني، الفائز بذهبية الفردي الأولمبية في 2008 وذهبية الزوجي في 2016، في مسابقة الفردي في باريس، وسيشكل ثنائيا مع بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون كارلوس ألكاراز في الزوجي.

وتقام مسابقة التنس في الأولمبياد في الفترة من الـ27 من يوليو إلى الرابع من أغسطس في رولان غاروس.