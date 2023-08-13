غضب محمد صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

وظهر الغضب على محمد صلاح الذي بدأ يفك ضمادة يده بغضب.

ورغم أن صلاح صافح هارفي اليوت وبين دوك الذي كان على خط الملعب ونزل مكان لويس دياز في اللحظة ذاتها، إلا أن النجم المصري لم يصافح كلوب الذي كان بجانبه.

وبدت ملامح عدم الرضا على محمد صلاح بعدما جلس على دكة البدلاء.

وصنع صلاح هدف ليفربول الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الفرنسي أكسيل ديساسي لتشيلسي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينجامين تشايلويل.