غضب محمد صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)
بدا النجم المصري محمد صلاح غاضبا بعد استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.
وحسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة ليفربول ومضيفه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر يورغن كلوب مدرب ليفربول استبدال صلاح والاعتماد على هارفي إليوت في الدقيقة 78.
وظهر الغضب على محمد صلاح الذي بدأ يفك ضمادة يده بغضب.
ورغم أن صلاح صافح هارفي اليوت وبين دوك الذي كان على خط الملعب ونزل مكان لويس دياز في اللحظة ذاتها، إلا أن النجم المصري لم يصافح كلوب الذي كان بجانبه.
وبدت ملامح عدم الرضا على محمد صلاح بعدما جلس على دكة البدلاء.
وصنع صلاح هدف ليفربول الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل الفرنسي أكسيل ديساسي لتشيلسي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينجامين تشايلويل.
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، علمًا أن ليفربول احتل المركز الخامس الموسم الماضي، في حين احتل تشيلسي المركز الـ12.
وانتهت آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل، حيث فاز ليفربول مرتين منها بضربات الترجيح.
وفي الجولة الثانية، سيلعب تشيلسي مع ويستهام، وليفربول مع بورنموث.