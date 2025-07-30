موقف رونالدو وجواو فيليكس من مباراة النصر وتولوز

كشفت تقارير إخبارية عن موقف الثنائي الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ومواطنه جواو فيليكس، المنضم حديثًا لصفوف الفريق من مواجهة تولوز الفرنسي الودية، التي ستقام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن المعسكر التحضيري للفريق في النمسا.

وكان "العالمي" حقق الانتصار في مباراته الودية الأولى على فريق يوهان النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لتحقيق انتصار ثان على الفريق الفرنسي في المواجهة الثانية.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وتولوز الفرنسي

وغاب رونالدو عن المباراة الأولى بعد انضمامه للمعسكر متأخرًا عن باقي زملائه للحصول على راحة سلبية أطول بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.

بينما أعلن نادي النصر، أمس عن تعاقده مع جواو فيليكس، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعد الوصول لاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، في صفقة لمدة موسمين.

وجاءت صفقة فيليكس لتكون الثالثة في النصر، بعد التعاقد مع الثنائي عبدالملك الجابر، ونادر الشراري خلال نافذة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن "جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، استقر على منح جواو فيليكس فرصة المشاركة خلال مباراة تولوز الفرنسي، وذلك من أجل تجهيزه للموسم الجديد".

بينما ذكرت صحيفة “عكاظ”، بأن رونالدو من المتوقع أن يشارك في مباراة تولوز ضمن التشكيل الأساسي للنصر.

أخبار ذات علاقة ارتكب نفس الخطأ.. هل يلقى فينيسيوس مصير رونالدو في ريال مدريد؟

وأوضحت الصحيفة، أن جيسوس قد أجرى مناورة في تدريبات الفريق الأخيرة، والتي شهدت مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم الدوليون الذين انضموا إلى معسكر العالمي مؤخرًا.