فرحة لاعبي آرسنال بالفوز على أستون فيلا واستعادة الصدارة
فرحة لاعبي آرسنال بالفوز على أستون فيلا واستعادة الصدارة
رياضة

صحف رياضية: آرسنال يستعيد الصدارة.. ريال مدريد لا يرمي المنشفة.. مانشستر لن يُباع بثمن بخس

عودة آرسنال لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وتعادل مانشستر سيتي أمام نوتنغهام وفوز ريال مدريد على أوساسونا شكل العناوين الأبرز للصحف الرياضية اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد يواصل القتال

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد يواصل القتال".

الصحيفة اهتمت بقضية نيغريرا وبرشلونة وكتبت: "بعض النكات إذا فعلنا".

كما اهتمت بنتائج مباريات الدوري الإسباني ليوم السبت ومباريات الأحد.

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: برشلونة يريد المحافظة على فارق النقاط بالصدارة

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وقاديش في الدوري الإسباني وكتبت: "نقطة الدوري الإسباني" و "برشلونة يبحث عن الفوز السابع على التوالي والمحافظة على فارق النقاط في الصدارة".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 وكتبت: "ريال مدريد يضغط على برشلونة ولا يرمي المنشفة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: صراع من أجل المقاعد الأوروبية

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وقاديش وإمكانية مشاركة فيران توريس وأنس وفاتي وكتبت: "ساعتهم".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني وكتبت: "فالفيردي وأسينسيو يحافظان على الحياة".

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو وكتبت: "تكريم أتلتيكو مدريد وصراع من أجل المقاعد الأوروبية".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: برشلونة دون بيدري

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: "وحش".

الصحيفة اهتمت بمباريات الأحد في الدوري الإسباني وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو: "التخلي عن القميص واستعادة الملعب" وعن مباراة برشلونة وقاديش: "دون بيدري ومع بوسكيتس".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: مالكو مانشستر يونايتد لن يبيعوه بثمن منخفض

ركزت الصحيفة على موقف ملاك مانشستر يونايتد عائلة غليزر من بيع الفريق وكتبت: "عائلة غليزر ليسوا مستعدين لبيع مانشستر يونايتد بثمن منخفض".

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على أستون فيلا 4-2 وعودته لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتي مع نوتنغهام فوريست 1-1 وكتبت: "آرسنال يعود للقمة".

كما اهتمت بفوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-0 وطرد الحارس بوب وكتبت: "بوب ورقة حمراء وكاريوس تحت الطلب".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: باريس سان جيرمان على حبل

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي وكتبت: "باريس سان جيرمان على حبل".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
آرسنال
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إرم نيوز
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