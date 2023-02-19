صحف رياضية: آرسنال يستعيد الصدارة.. ريال مدريد لا يرمي المنشفة.. مانشستر لن يُباع بثمن بخس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد يواصل القتال".الصحيفة اهتمت بقضية نيغريرا وبرشلونة وكتبت: "بعض النكات إذا فعلنا".كما اهتمت بنتائج مباريات الدوري الإسباني ليوم السبت ومباريات الأحد. .ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وقاديش في الدوري الإسباني وكتبت: "نقطة الدوري الإسباني" و "برشلونة يبحث عن الفوز السابع على التوالي والمحافظة على فارق النقاط في الصدارة".الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 وكتبت: "ريال مدريد يضغط على برشلونة ولا يرمي المنشفة"..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وقاديش وإمكانية مشاركة فيران توريس وأنس وفاتي وكتبت: "ساعتهم".الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني وكتبت: "فالفيردي وأسينسيو يحافظان على الحياة".كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو وكتبت: "تكريم أتلتيكو مدريد وصراع من أجل المقاعد الأوروبية". .ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: "وحش".الصحيفة اهتمت بمباريات الأحد في الدوري الإسباني وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو: "التخلي عن القميص واستعادة الملعب" وعن مباراة برشلونة وقاديش: "دون بيدري ومع بوسكيتس"..ركزت الصحيفة على موقف ملاك مانشستر يونايتد عائلة غليزر من بيع الفريق وكتبت: "عائلة غليزر ليسوا مستعدين لبيع مانشستر يونايتد بثمن منخفض".الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على أستون فيلا 4-2 وعودته لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتي مع نوتنغهام فوريست 1-1 وكتبت: "آرسنال يعود للقمة".كما اهتمت بفوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-0 وطرد الحارس بوب وكتبت: "بوب ورقة حمراء وكاريوس تحت الطلب"..ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي وكتبت: "باريس سان جيرمان على حبل".