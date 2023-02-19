صحف رياضية: آرسنال يستعيد الصدارة.. ريال مدريد لا يرمي المنشفة.. مانشستر لن يُباع بثمن بخس

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وقاديش في الدوري الإسباني وكتبت: "نقطة الدوري الإسباني" و "برشلونة يبحث عن الفوز السابع على التوالي والمحافظة على فارق النقاط في الصدارة".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 وكتبت: "ريال مدريد يضغط على برشلونة ولا يرمي المنشفة".