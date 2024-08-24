ألمح أحمد الأمير، المتخصص في القانون الرياضي، إلى وجود خطأ بشري غريب تسبب بإلغاء الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، في مرمى الرائد، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 76، هز رونالدو شباك الرائد مرة ثانية في المباراة، بعد تمريرة حاسمة من مارسيلو بروزوفيتش.

وبعد أن احتفل النجم البرتغالي مع زملائه وجماهيره، قرر الحكم خالد الطريس إلغاء الهدف بسبب التسلل، بقرار من زميله الموجود في غرفة تقنية الفار.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تسلل كريستيانو رونالدو بجزء بسيط من كتفه.

وأجمع عدد من خبراء التحكيم على صحة قرار الحكم خالد الطريس بإلغاء الهدف بداعي التسلل، رغم صعوبة تقدير اللقطة، الأمر الذي دفع حكام الفيديو لطلب استدعاء الطريس من أجل مراجعة اللقطة، قبل اتخاذ قرار الإلغاء.

وتساءل الأمير عبر حسابه على منصة "إكس" لإيضاح صحة الهدف، قائلا: "هل يتم رسم خطوط التسلل بتقنية آلية في منافسات دوري روشن؟".

وأضاف: "للأسف لا، لا تزال التقنية ناقصة لدينا، وما زال هناك تدخل بشري في تحديد وقت لعب الكرة من اللاعب الراكل، ذلك يعيدنا إلى المربع الأول؛ تم استبدال كرة نايكي بكرة شركة أديداس، ولكن للأسف لم يتم استخدام المستشعر الإلكتروني في كرة أديداس".

وتابع: "شاهد لحظة تحديد لعب الكرة في هدف كريستيانو وأنت تعرف بأن التسلل تم احتسابه قبل أن تمرر الكرة من بروزوفيتش، مع العلم بأنه لو تم استخدام الكرة ذات المستشعر الإلكتروني لكان هدف كريستيانو صحيحا".

وكان رونالدو قد سجل هدفًا للنصر في مرمى الرائد عند الدقيقة 34 من ضربة رأسية مميزة، لكن المنافس تعادل بهدف من توقيع محمد فوزير من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة 1-1.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 50 في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى الفريق العاصمي في يناير 2023.