مدافع ريال مدريد يتشاجر مع زميله في تدريبات ألمانيا

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا كشفت من خلاله وقوع مشاجرة قوية بين نيكلاس فولكروغ وأنطونيو روديغر في حصة تدريب منتخب ألمانيا، اليوم.

وأوضحت: "خلال مباراة مصغرة، كان كلاهما خصمين مباشرين، واستمر روديغر في الإمساك بالمهاجم وسحبه للأسفل".

وأضافت: "بعد تدخل قوي، استلقى فولكروغ على الأرض، وشتم روديغر وصرخ بغضب، ثم وقف فولكروغ بعدها واتجه نحو روديغر، ودفعا بعضهما البعض وكادا أن يتشاجرا".

واضطر مساعد المدرب ساندرو فاغنر إلى التدخل والفصل بينهما، وفقًا للصحيفة.

وذهب فاغنر إلى روديغر وحاول تهدئته، ثم غادر روديغر التدريبات الجماعية، وذهب للركض مع مدرب اللياقة البدنية حتى يهدأ.