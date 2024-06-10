مدافع ريال مدريد يتشاجر مع زميله في تدريبات ألمانيا
وقعت مشاجرة قوية بين أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وزميله في منتخب ألمانيا نيكلاس فولكروغ، في الحصة التدريبية للمنتخب البافاري، مساء اليوم الاثنين.
ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا كشفت من خلاله وقوع مشاجرة قوية بين نيكلاس فولكروغ وأنطونيو روديغر في حصة تدريب منتخب ألمانيا، اليوم.
وأوضحت: "خلال مباراة مصغرة، كان كلاهما خصمين مباشرين، واستمر روديغر في الإمساك بالمهاجم وسحبه للأسفل".
وأضافت: "بعد تدخل قوي، استلقى فولكروغ على الأرض، وشتم روديغر وصرخ بغضب، ثم وقف فولكروغ بعدها واتجه نحو روديغر، ودفعا بعضهما البعض وكادا أن يتشاجرا".
واضطر مساعد المدرب ساندرو فاغنر إلى التدخل والفصل بينهما، وفقًا للصحيفة.
وذهب فاغنر إلى روديغر وحاول تهدئته، ثم غادر روديغر التدريبات الجماعية، وذهب للركض مع مدرب اللياقة البدنية حتى يهدأ.
وتستضيف ألمانيا كأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة، لتتقاسم قائمة أكثر الدول تنظيما للمسابقة مع إيطاليا وفرنسا، بعدما سبق أن استضافت أمم أوروبا عام 1988، بالإضافة لاشتراكها في التنظيم خلال النسخة الماضية (يورو 2020)، التي أقيمت في 11 دولة بالقارة العجوز.
ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جواره كل من إسكتلندا، سويسرا، المجر.