رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي نكونكو

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي المديران الرياضيان لتشيلسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أثبت كريستوفر نكونكو أنه أحد اللاعبين المهاجمين البارزين في كرة القدم الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، وسيضيف الجودة والإبداع والتنوع إلى فريقنا.

"لقد أظهر قدرته على أعلى مستوى مع لايبزيغ ومنتخب فرنسا، ونتطلع إلى انضمامه مع زملائه الجدد قبل الموسم الجديد".

ونكونكو هو خريج الأكاديمية الوطنية الفرنسية لكرة القدم الشهيرة في كليرفونتين، بدأ حياته المهنية في باريس سان جيرمان، شارك في 78 مباراة مع الفريق الأول، وحصد الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس فرنسا مرتين قبل أن يغادر إلى لايبزيغ صيف 2019.