رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي نكونكو
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو (25 عامًا)، قادمًا من نادي لايبزيغ الألماني.
وأشار النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي، إلى أن نكونكو سيبدأ مشواره مع البلوز مباشرة مع انطلاق الموسم الجديد 2023/2024 ولمدة ستة أعوام.
وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي المديران الرياضيان لتشيلسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أثبت كريستوفر نكونكو أنه أحد اللاعبين المهاجمين البارزين في كرة القدم الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، وسيضيف الجودة والإبداع والتنوع إلى فريقنا.
"لقد أظهر قدرته على أعلى مستوى مع لايبزيغ ومنتخب فرنسا، ونتطلع إلى انضمامه مع زملائه الجدد قبل الموسم الجديد".
ونكونكو هو خريج الأكاديمية الوطنية الفرنسية لكرة القدم الشهيرة في كليرفونتين، بدأ حياته المهنية في باريس سان جيرمان، شارك في 78 مباراة مع الفريق الأول، وحصد الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس فرنسا مرتين قبل أن يغادر إلى لايبزيغ صيف 2019.
وفي ألمانيا بنى نكونكو سمعته كأحد أفضل المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، حيث سجل 35 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسم 2021/2022، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني.
سجل المهاجم متعدد المراكز 23 هدفًا هذا الموسم ساعد بها لايبزيغ في الحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني والاحتفاظ بلقب كأس ألمانيا.