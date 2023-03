وضع تمثال ميسي في متحف بجوار مارادونا وبيليه (فيديو وصور)

Momento em que Messi é homenageado pela Conmebol com uma estátua em tamanho real: 'Alguém quer tirar uma foto com você'.



A estátua de Messi ficará no museu da Conmebol ao lado das estátuas de Pelé e Maradona.



🎥 @geglobo pic.twitter.com/V3zO1c5IcD