موسيتي يفسد احتفال مبيتشي بيريكار بعيد ميلاده ويصعد لدور الـ8 في ويمبلدون

أفسد الإيطالي لورينتسو موسيتي احتفالات الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار صاحب ضربات الإرسال القوية بعيد ميلاده الحادي والعشرين في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الاثنين.

وخسر موسيتي، المصنف 25، المجموعة الأولى على الملعب رقم 2، لكنه أظهر جودة إضافية ليفوز 4-6 و6-3 و6-3 و6-2 ويصل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى.

وبفضل ضربات إرساله القوية، استفاد مبيتشي بيريكار تمامًا من كونه خاسرًا محظوظًا في التصفيات ليتقدم للأسبوع الثاني في البطولة في أول ظهور له في القرعة الرئيسة لويمبلدون.

وفي الدور الأول، أطلق 51 ضربة إرسال ساحقة خلال هزيمته للمصنف 20 سيباستيان كوردا، وكان حقق بالفعل ثلاثة أرقام في الضربات الساحقة قبل مواجهته مع موسيتي.

وكان سلاحه الذي تبلغ سرعته 140 ميلًا في الساعة (225.308 كيلومتر في الساعة) يعمل بشكل جيد في المجموعة الأولى أمام موسيتي لكن عندما بدأ يشعر بالإرهاق استغل اللاعب الإيطالي ذلك بشكل مدهش ليحسم فوزه.

وقال موسيتي "إنه يوم رائع بالنسبة لي، وأنا سعيد وفخور حقًّا بهذا الفوز على منافس قوي. لقد عانيت قليلًا في البداية أمام إرساله القوي. ما زلت أرتجف قليلًا، ولكن في نهاية المطاف كان يومًا استثنائيًّا حقًّا بالنسبة لي".

وسدد مبيتشي بيريكار، الذي يبدو أنه يتجه نحو تحقيق أشياء أكبر بعد دخوله قائمة أفضل مئة لاعب في العالم في مايو/ أيار الماضي، عشر ضربات إرسال ساحقة أمام موسيتي لكنه فقد إرساله خمس مرات أمام اللاعب الإيطالي (22 عامًا.

ورغم انتهاء مسيرته الرائعة، يتصدر مبيتشي بيريكار قائمة ضربات الإرسال الساحقة برصيد 115 إرسالًا في البطولة - وهو بشكل إجمالي من غير المرجح تجاوزه هذا العام.

وسيلعب موسيتي مع ألكسندر زفيريف المصنف الرابع أو تيلور فريتز المصنف 13 في دور الثمانية.