طلب أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، من ممدوح عباس الرئيس الأسبق تحمل قيمة راتب أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، كي يوافق اللاعب المغربي على الانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ممدوح عباس لم يرفض دفع راتب بن شرقي من أجل انضمامه للزمالك في الفترة المقبلة، ولكن له بعض التحفظات.

وأضاف: "ممدوح عباس يرى أن انضمام بن شرقي للزمالك في الفترة الحالية لن يفيد الزمالك نهائيا كما يتوقع الكثير".

وأشار إلى أن ممدوح عباس طلب من إدارة النادي البحث عن لاعب آخر يكون أفضل، وأنه ليس لديه مانع من تدعيم الصفقة ماليا.

وأتم أن مسؤولي الزمالك نقلوا له رغبة جوزيه غوميز المدير الفني للفريق لضم أشرف بن شرقي لدعم الفريق.

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يذكر أن بن شرقي أصبح لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن صفوف الريان القطري بعد ارتباط دام لموسم واحد.

ولعب بن شرقي مع الزمالك منذ يوليو 2019 قادمًا من الهلال السعودي، ورحل في صيف 2022.

وساهم اللاعب المغربي في تحقيق لقب السوبر الأفريقي مع الزمالك بجانب لقب الدوري المصري مرتين بجانب كأس مصر والسوبر المصري.

وانضم اللاعب المغربي بعد ذلك إلى نادي الجزيرة الإماراتي، ثم انتقل إلى الريان القطري.