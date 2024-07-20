كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حسم مستقبل نجم منتخب فرنسا والبي أس جي، راندال كولو مواني مع النادي، وذلك في ضوء وصول عدة عروض للتعاقد مع لاعب الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كولو مواني الذي ساهم في وصول منتخب بلاده لنصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بتسجيله هدفين في شباك بلجيكا في ثمن النهائي، ثم البرتغال في ربع النهائي، محل اهتمام عدة أندية أوروبيا، كان أبرزها بروسيا دورتموند الألماني الذي قدم عرضا رسميا لإدارة الفريق الباريسي بقيمة 50 مليون يورو، وفقا لما أورده موقع "لو ديس سبورت" (LE 10 SPORT).

وكشفت المصادر ذاتها، أن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت سياسة حذرة إزاء العروض التي وصلت لأبرز لاعبيها، فمقابل انفتاحها على التفريط في عدد محدود من اللاعبين على غرار الأوروغواياني مانوال أوغارت في حال كان عرض مانشستر يونايتد جيدا، أبدت اعتراضها رسميا على خروج المهاجم راندال كولو مواني الذي يرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2028.

وأضافت أن كولو مواني (25 عامًا) أبدى بنفسه رغبة في البقاء في باريس على الرغم من أن مكانه في خط هجوم البي أس جي خلال موسم 2024 ـ 2025، لا يبدو أمرا مؤكدا في ضوء إمكانية وصول النيجيري فيكتور أوسيمين إلى تشكيلة المدرب لويس إنريكي قادما من نابولي.

وقال موقع "لو ديس سبورت"، إن ناصر الخليفي اجتمع مع كولو مواني واتفق معه على عدم الخروج على الأقل خلال موسم 2024 ـ 2025، فيما أبدى لويس إنريكي بدوره تمسكه بخدمات لاعب الهجوم؛ وذلك بعد فقدان مكانة النجم كيليان مبابي الذي رحل رسميا نحو ريال مدريد الإسباني.

وخاض راندال كولو مواني 26 مباراة وسجل 6 أهداف، كما صنع 5 أهداف أخرى في الدوري الأول لموسم (2023-2024).

وانتقل كولو مواني في 2019 من نانت إلى بولوني الفرنسي (الدرجة الثانية)، ثم في 2022 إلى إنتراخت فرنكفورت الألماني الذي خاض معه 50 مباراة، وسجل 26 هدفا، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل 90 مليون يورو.