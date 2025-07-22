سقوط صادم.. "طائرة ورقية" تتسبب في كارثة خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

شهدت مباراة في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي حادثاً غير مألوف بعد سقوط اللاعب إيغور نونيز متأثراً بإصابة خطيرة في الرقبة.

ولعب ماراناو أتليتيكو كلوب ضد ماراكانا يوم السبت الماضي في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الدرجة الرابعة بالبرازيل على ملعب كاستيلاو في مدينة ساو لويس.

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وقعت الحادثة في الدقيقة 47 من اللقاء، ويُظهر الفيديو سقوط اللاعب أرضًا وتلقيه العلاج الفوري، بينما أوقف الحكم جيلتون مورا سيلفا المباراة.

وفي تقرير المباراة، سجل الحكم الحادث مؤكداً أن خيط طائرة ورقية سقطت على أرض الملعب من خارجه علق في رقبة اللاعب وكاد أن يتسبب في كارثة بحسب صحيفة "تيمبو" البرازيلية.

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ووفقًا للتقرير الرسمي، احتاج إيغور نونيز إلى عناية طبية في الملعب، لكنه تعافى وعاد إلى المباراة بعد خضوعه للعلاج اللازم.

وبالإضافة إلى حالة إيغور نونيز، أفاد الحكم بأنه اضطر إلى إيقاف المباراة عدة مرات طوال الـ90 دقيقة لإزالة الطائرات الورقية الأخرى التي سقطت داخل الملعب.

ورغم أن هذه الحادثة تبدو فردية، إلا أن استخدام الطائرات الورقية قرب ملعب كاستيلاو يخضع لقوانين الولاية.

ويحظر مرسوم صادر عن حكومة ولاية ماراناو تحليق الطائرات الورقية قرب الملعب في أيام الفعاليات الرياضية لتجنب المواقف الخطرة.