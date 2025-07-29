ارتكب نفس الخطأ.. هل يلقى فينيسيوس مصير رونالدو في ريال مدريد؟

انقلبت علاقة فينيسيوس جونيور مع إدارة ريال مدريد رأسا على عقب بعد أن بات النجم البرازيلي أمام مصير غامض وخطر حقيقي بالخروج من أضيق أبواب ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع الفريق الملكي في 30 يونيو 2027، إلا أن أداءه المتواضع جدا في 2024 ـ 2025، وخروج الريال دون ألقاب، فضلا عن الجدل الذي رافق تمديد تعاقده في الأسابيع الماضية، باتت عوامل هامة ترجح أن ينهي اللاعب مشواره في مدريد على النحو الذي عاشه كريستيانو رونالدو منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وتعثرت مفاوضات إدارة فلورنتينو بيريز بشأن تجديد عقد فينيسيوس جونيور (25 عاما) لعدة أسباب من بينها أنه اشترط الحصول على راتب يعادل أو يفوق ذاك الذي يحصل عليه زميله الفرنسي كيليان مبابي.

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وتبدو وضعية فيني الحالية شبيهة إلى حد بعيد بالموسم الأخير لكريستيانو رونالدو مع الريال (2017 ـ 2018) إذ لم يمنع تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا آنذاك من دفع نجمه البرتغالي إلى أن يرحل نحو يوفنتوس.

ولا يتوقف الجدل حاليا حول مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، وذلك في ضوء وجود مؤشرات حقيقية حول استمرار أزمة تجديد العقد وتصاعدها بين الطرفين.

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ووفقا لما أوردته تقارير قريبة من "البيت الملكي"، بات رحيل فينيسيوس عن النادي خيارا مطروحا بشدة باعتبار لا فقط العلاقة المتوترة في أعقاب موسم صفري للنادي واللاعب، وإنما أيضا لتعطل المفاوضات حول عقده الجديد ورغبته في أن يرفع راتبه السنوي من 15 مليون يورو إلى ما يقارب 23 مليون يورو.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسبانية إلى العلاقة المتأزمة بين النجم البرازيلي ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قائلة إن الأخير لن يتردد في توجيه صدمة للاعبه حتى وإن كان بمكانة فينيسيوس، مضيفة أن الماضي القريب في ريال مدريد يشهد مواقف حازمة لبيريز حتى مع رونالدو، الأسطورة البرتغالي.

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وقال الصحفي الإسباني خوليو بوليدو لإذاعة كادينا سير، إن فيني مطالب بتفادي الوقوع في خطأ كارثي وقع فيه رونالدو في نهاية مشواره في الريال، كما أن عليه أن يتجنب فرض سقف مرتفع لأجره السنوي، باعتبار أن ذلك سيدفع بيريز إلى دفعه للرحيل.

ولم يكن بوليدو الوحيد الذي حذر فينيسيوس من "اللعب بالنار" مع بيريز، إذ أكد سانتي أوفالي أن ما حدث مع سيرجيو راموس أو مع كريستيانو رونالدو، عندما طالب بزيادة قيمة عقده في 2017، قد يتكرر مع الجناح البرازيلي هذا العام.

وخاض فينيسيوس جونيور خلال الموسم الماضي مع الريال 30 مباراة في الدوري الإسباني وأحرز 11 هدفا كما صنع 8 أهداف أخرى.

