أكد عدد من الرياضيين الفلسطينيين اليوم السبت أن مجرد مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 تعد انتصارا لهم في ظل الصراع في المنطقة والحرب على غزة.

وتضم البعثة الفلسطينية المشاركة في النسخة 33 من الأولمبياد، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، ستة رياضيين في منافسات الملاكمة والجودو والتايكوندو والرماية والسباحة، وسط شعور بأن حظوظ الإحراز على نتائج لافتة أو الفوز بميدالية تبدو ضئيلة للغاية.

وقال السباح الفلسطيني يزن البواب، الذي سيحمل العلم خلال حفل الافتتاح: سواء حققنا ميدالية أو لا، لقد انتصرنا بالفعل.

وأضاف: "وجودنا هنا أصبح واقعا، في حين أن الكثيرين لا يريدون وجودنا في الألعاب، ولا يريدون أن نمارس الرياضة، أشعر أن الكثيرين لا يحبون وجود الفلسطينيين في أولمبياد باريس، لذا فإن وجودنا هو انتصار".

وقال مسؤولو الرياضة الفلسطينيون إن أكثر من 300 رياضي وحكم ومسؤول رياضي قتلوا في الصراع منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السباحة فاليري ترزي: "قلت ذلك سابقا، لكنني واحدة من أوفر الناس حظا في العالم، أملك فرصة المنافسة لصالح بلدي، وأن أرفع علم فلسطين".

وقالت:"في كل مرة أسبح فيها، أفكر في شعب فلسطين ومعاناته، وأريد أن أمثلهم على أفضل نحو ممكن".

وتنطلق الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم الجمعة 26 يوليو الجاري لتتواصل حتى 11 أغسطس المقبل.