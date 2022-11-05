بعد عام من الإيقاف بسبب المنشطات.. أونانا يشارك في كأس العالم

وتناول الحارس الكاميروني دواء زوجته بعد البحث عن أسبرين لتهدئة الصداع، وتم قبول تفسيره في الاستئناف ليخفف الإيقاف من عام إلى 9 أشهر.

وقال أونانا في ذلك الوقت: "خطأ غبي. لكن لم تعد هناك أي رحمة في كرة القدم، من الواضح أنه لا يُسمح لنا بارتكاب الأخطاء ونعامل مثل الإنسان الآلي (الروبوت). إنه درس صعب".

وجاء الإيقاف، في يناير/ كانون الثاني 2021، بينما كان في أوج عطائه مع أياكس أمستردام حيث حجز مكانه بين أبرز الحراس في كرة القدم في أوروبا.