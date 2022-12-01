قبل أن يخرج مصابًا.. لقطة طريفة بين علي البليهي وأحد لاعبي المكسيك (فيديو)

شهدت مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر لقطة طريفة كان بطلها علي البليهي، قبل أن يخرج مصابًا.

ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

وخلال سلام اللاعبين على بعضهم البعض قبل المباراة، لم ينجح أحد لاعبي المكسيك في السلام على "البليهي" ما دفع الأخير للنظر إليه غاضبًا، في لقطة طريفة.