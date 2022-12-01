قبل أن يخرج مصابًا.. لقطة طريفة بين علي البليهي وأحد لاعبي المكسيك (فيديو)
شهدت مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر لقطة طريفة كان بطلها علي البليهي، قبل أن يخرج مصابًا.
ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.
وخلال سلام اللاعبين على بعضهم البعض قبل المباراة، لم ينجح أحد لاعبي المكسيك في السلام على "البليهي" ما دفع الأخير للنظر إليه غاضبًا، في لقطة طريفة.
وتعرض علي البليهي لاعب المنتخب السعودي للإصابة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك. وتلعب السعودية مباراة الفرصة الأخيرة أمام المكسيك، لتبلغ دور الـ16، بعد أن فازت على الأرجنتين في افتتاح مبارياتها، وخسرت أمام بولندا.
وفي الدقيقة 37 أصيب البليهي بشد عضلي في قدمه، ولم يستطع إكمال المباراة ليخرج على الفور.
ودفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية باللاعب رياض شراحيلي بدلا من علي البليهي.
واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم لكرة القدم في قطر باللونين الأخضر والأبيض في قمة جماهيرية بين المكسيك والسعودية من أجل حسم الصعود لدور 16، وكان المنتخب القادم من أمريكا الشمالية أكثر خطورة ومنعه الحارس محمد العويس من التسجيل عدة مرات في الشوط الأول، اليوم الأربعاء.
وتصدى العويس لفرصة انفراد مبكرة من ألكسيس فيجا في الدقيقة الثالثة، ومنع انفرادا آخر من هنري مارتن في الدقيقة 15، وضربة رأس خطيرة من أوربيلين بينيدا بعدها بعشر دقائق، مع إصرار فريق المدرب جيراردو مارتينو على الهجوم من العمق وكسر مصيدة التسلل.
ولم تشكل السعودية، التي تعاني من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو للإيقاف، تهديدا على مرمى الحارس جييرمو أوتشوا باستثناء ركلة حرة نفذها محمد كنو فوق العارضة بالدقيقة 13، ومحاولة بضربة رأس من علي الحسن بجوار القائم قبل الاستراحة مباشرة.
وتحتاج السعودية إلى الفوز لضمان التأهل لدور 16، لكن حتى الآن تحتل المركز الثالث في ظل تعادل الأرجنتين مع بولندا دون أهداف في المباراة الأخرى المقامة في نفس التوقيت.