الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة الودية بين العراق والإكوادور

وديات مميزة

يواصل المنتخب العراقي تجاربه الودية المميزة من أجل الاحتكاك بمستويات ومدارس كروية مختلفة.

بدأت اللقاءات في معسكر شهر سبتمبر الماضي وفاز على سوريا بنتيجة 1/0، وخسر أمام عمان بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1/1.

ولعب منتخب العراق في شهر نوفمبر الجاري أمام المكسيك وخسر بنتيجة 0/4 ثم يختتم ودياته بمواجهة كوستاريكا يوم 17 نوفمبر الجاري.

ولم يسبق أن لعبت الإكوادور ضد العراق في أي مواجهة رسمية أو ودية.