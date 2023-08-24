يلازمه كظله حتى في الملعب.. من هو الحارس الشخصي لليونيل ميسي في إنتر ميامي؟ (شاهد)

ياسين تشويكو هو الجندي الأمريكي السابق الذي اختاره ديفيد بيكهام شخصيًا ليتبع النجم الأرجنتيني في كل مكان كحارس شخصي له في إنتر ميامي... حتى أن مقاتل الفنون القتالية المختلطة يرافقه أثناء احتفاله.

البداية الخيالية لليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم استمرت بفوز إنتر ميامي بركلات الترجيح 5-4 في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة أمام سينسيناتي، مساء الأربعاء.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بكلا الهدفين في الوقت الأصلي، حيث عاد إنتر ميامي من تأخره 2-0 قبل أن ينتصر من ركلة جزاء بعد تعادل الفريقين 3-3 بعد الوقت الإضافي.

ولكن على الرغم من نجاحهم على أرض الملعب، إلا أن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني هو الذي احتل العناوين الرئيسة.

ونظرًا لشهرته الهائلة، فقد كان ميسي محاطًا بوسائل الحماية الشخصية التي تظل على مقربة منه عندما يكون في ميدان اللعب.

وفي يوم الأربعاء، سارع الحارس الشخصي - وهو الجندي الأمريكي السابق ياسين تشويكو - إلى أسفل الخط الجانبي واستمر حتى بعد الراية الركنية عندما احتفل ميسي وزملاؤه في فريق ميامي بهدف ليوناردو كامبانا في الوقت بدل الضائع.