أعلى تقييم.. ماذا قدم مصطفى شوبير بعد الإطاحة بالشناوي من حراسة الأهلي؟

تعادل الأهلي مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى للدوري المصري في إستاد القاهرة.

الأهلي لم يقدم البداية المنتظرة بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وفشل في تحقيق الفوز رغم التقدم بهدف سجله اللاعب أحمد رضا في الدقيقة 50 عن طريق ضربة رأس متقنة.

واستقبل الأهلي هدفين عن طريق ثنائي مودرن سبورت حسام حسن وعلي الفيل، قبل أن يتألق الوافد الجديد ياسين مرعي ويسجل هدفاً في الدقيقة 79 ويحرز هدف التعادل.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في أول مباراة محلية رسمية للمدرب الجديد ريبيرو على حساب القائد محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء، في حدث تصدر المشهد قبل انطلاق المباراة.

وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن مصطفى شوبير نال تقييما (7.9)، وهو الأعلى في المباراة.

وتصدى شوبير إلى كرة وحيدة كانت داخل منطقة الجزاء بينما استقبل هدفين في شباكه، ولمس الكرة 24 مرة.

ومرر شوبير الكرة 15 مرة بطريقة صحيحة من أصل 16 تمريرة، كما أرسل كرة طويلة صحيحة وأخرى خاطئة.