قدم أداء صادما.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي

أثار موسى ديابي، لاعب فريق الاتحاد، غضب جماهير الفريق الجداوي، بعد المستوى الباهت الذي قدمه خلال الخسارة أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد أخفق في قيادة الخط الهجومي ولم يترك أي بصمة مؤثرة على مدار 90 دقيقة كاملة.

دخل الاتحاد اللقاء بقوة وتقدم مبكرًا عبر ستيفن بيرغوين في الدقيقة 21، لكن الفريق تلقى ضربة موجعة بطرد مهند الشنقيطي قبل نهاية الشوط الأول، ما أجبر اللاعبين على بذل مجهود مضاعف لتعويض النقص العددي.

ورغم ذلك، كان الجمهور ينتظر من ديابي دورًا أكبر في تخفيف الضغط وصناعة الفرص، إلا أنه ظهر بعيدًا تمامًا عن مستواه المعهود.

في الشوط الثاني، عادل الوحدة النتيجة عبر كايو كانيدو، قبل أن يخطف لوكاس بيمنتا الفوز في اللحظات الأخيرة.

وبينما لفت الحارس بريدراج رايكوفيتش الأنظار بتصدياته، تعرض ديابي لانتقادات واسعة بسبب غيابه التام عن الفعالية الهجومية، إذ لم ينجح في تهديد المرمى أو صناعة أي فرصة لزملائه.

أداء صادم من ديابي

اللاعب الفرنسي لم ينجح في ترجمة تحركاته إلى أرقام مؤثرة، إذ بدا عاجزًا عن صناعة الفارق في مواجهة حاسمة كان الفريق في أمسّ الحاجة لخبرته وسرعته.

الجماهير عبرت عن استيائها من افتقاده الجرأة في المواجهات الفردية، واعتبرت أن مردوده كان أقل بكثير من التطلعات.

أرقام سيئة لديابي في المباراة

* الدقائق التي لعبها: 90 دقيقة كاملة

* الأهداف: 0

* التمريرات الحاسمة: 0

* عدد اللمسات: 37

* التمريرات الدقيقة: 23 من أصل 24 (دقة 96%)

* التمريرات المفتاحية: 0

* المراوغات: 3 (0 ناجحة)

* المواجهات الأرضية: 9 (3 ناجحة)

* المواجهات الهوائية: 2 (0 ناجحة)

* التسديدات: 0 على المرمى – 0 خارج المرمى – 0 تم اعتراضها

* الكرات الطويلة: 0

* خسارة الاستحواذ: 8 مرات

في النهاية حصل على درجة (6/10) كثاني أقل لاعبي الاتحاد تقييم بعد مهند الشنقيطي الذي تعرض للطرد وحصل على (5.8/10).