ناصر الخليفي يرفض شراءه.. جماهير باريس سان جيرمان ترفض التفريط بملعب بارك دي برينس

ويبدو أن تصريحات الخليفي تأتي في إطار الضغط على بلدية باريس للبقاء في بارك دي برينس، حيث يدرك أن الجماهير مرتبطون بهذا الاستاد بشدة.

ولا شك أن الخليفي يريد بقاء باريس سان جيرمان في استاد بارك دي برينس، خاصة وأن الرحيل عن الاستاد بات غير مفهوم مع مشاريع التوسعة فيه.