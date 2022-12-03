ناصر الخليفي يرفض شراءه.. جماهير باريس سان جيرمان ترفض التفريط بملعب بارك دي برينس
أرادت شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسنوات شراء استاد بارك دي برينس، لكن في مواجهة جشع بلدية باريس يفكر القطريون بجدية في تغيير الملعب.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي أكد ذلك مؤخرا عندما قال: "باريس سان جيرمان يستحق ملعبًا أفضل. خياري الأول هو عدم ترك بارك دي برينس، لكن بلدية باريس تشجعنا على الانتقال".
ويبدو أن تصريحات الخليفي تأتي في إطار الضغط على بلدية باريس للبقاء في بارك دي برينس، حيث يدرك أن الجماهير مرتبطون بهذا الاستاد بشدة.
ولا شك أن الخليفي يريد بقاء باريس سان جيرمان في استاد بارك دي برينس، خاصة وأن الرحيل عن الاستاد بات غير مفهوم مع مشاريع التوسعة فيه.
لكن في الوقت ذاته، فإن بلدية باريس غير متعاونة مع الملاك القطريين للنادي في ظل استغلال الملعب لاستضافة مبارياته المحلية والأوروبية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه ملاك باريس سان جيرمان إلى الحصول على سعر بيع غير مسبوق بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات يورو) لبيع حصة من النادي لا تتجاوز 15%.
ومنذ الصيف الماضي، سعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي لاستثمارات جديدة من خلال بيع 15% من حصتها. ومنذ ذلك الحين دارت المناقشات بين مختلف الأطراف المهتمة.
وقال الخليفي، ممثل الملاك في فرنسا ورئيس النادي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الاقتصادية البريطانية، إن المحادثات بشأن الحصة البالغة 15% تجري في ظل تقييم النادي بـ "4 مليارات يورو".
وكانت هناك بعض الاقتراحات بأن الملاك قد يفقدون شهيتهم للرياضة قريباً بعد استضافة مونديال قطر المستمرة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لكن الخليفي سخر من هذه الفكرة.
وقال الخليفي: "باريس سان جيرمان استثمار في الرياضة. نحن فخورون بالنادي ومشجعينا، ولدينا مشروع طويل الأمد هنا. نحن بحاجة إلى ملعب جديد، ونحن بحاجة لامتلاك الملعب".