رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع رياض محرز
أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.
وبحسب مقطع فيديو نشره الأهلي فإن محرز سيرتبط مع الأهلي حتى 2027.
وكان مانشستر سيتي قد أعلن انتقال محرز إلى الأهلي وقال السيتي عبر موقع "تويتر": "رياض محرز ينضم للأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي".
في حين كتب الأهلي عبر "تويتر": "انتهى الانتظار.. رياض حقيقة".
ونشر الأهلي مقطعا مصورا للدولي الجزائري بقميص الفريق يحمل رقم 2027 في إشارة لمدة عقده.
وسبق أن ذكرت تقارير إنجليزية أن الأهلي سيدفع لمانشستر سيتي 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.
وانتقل محرز لمانشستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، في 2018، وشارك مع الفريق في 236 مباراة سجل فيها 78 هدفًا وصنع 59، ونال معه الثلاثية الموسم المنقضي.
وشارك محرز في 47 مباراة برفقة السيتي الموسم المنصرم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13 ونال معه الثلاثية.
وينضم محرز في الأهلي إلى جانب الحارس السنغالي إدوار ميندي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.
بيان محرز
وقال رياض محرز في بيان: "أعزائي في مانشستر سيتي، يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".
وأضاف: "لزملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم".
وتابع: "معًا، حطمنا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا منه".
وأتم محرز: "أخيرًا، أردت أن أشكر السيتي، أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول، ومنحي الثقة في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديًا هذا القميص، سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمك وحبك".
وختم النجم الجزائري: "اليوم سأرحل ولكني لن أنساك أبدًا، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى، شكرا لكم على كل شيء".