رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع رياض محرز

بيان محرز

وقال رياض محرز في بيان: "أعزائي في مانشستر سيتي، يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

وأضاف: "لزملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم".

وتابع: "معًا، حطمنا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا منه".

وأتم محرز: "أخيرًا، أردت أن أشكر السيتي، أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول، ومنحي الثقة في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديًا هذا القميص، سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمك وحبك".

وختم النجم الجزائري: "اليوم سأرحل ولكني لن أنساك أبدًا، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى، شكرا لكم على كل شيء".