تعليقات مؤثرة بعد إعلان قائد ريال مدريد الرحيل

تأثر عدد من اللاعبين، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل قائده ناتشو عن الفريق الملكي بشكل رسمي.

ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء رحيل المدافع والقائد ناتشو بعد 23 عامًا في سانتياغو برنابيو.

وقال النادي الإسباني في بيان "يعلن ريال مدريد أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد. يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".

وأضاف في بيان رسمي: "أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في استاد ويمبلي، كواحد من خمسة لاعبين فازوا بست كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم ومع أكبر عدد من الألقاب في التاريخ نادينا".