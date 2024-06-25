تعليقات مؤثرة بعد إعلان قائد ريال مدريد الرحيل
تأثر عدد من اللاعبين، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل قائده ناتشو عن الفريق الملكي بشكل رسمي.
ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء رحيل المدافع والقائد ناتشو بعد 23 عامًا في سانتياغو برنابيو.
وقال النادي الإسباني في بيان "يعلن ريال مدريد أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد. يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".
وأضاف في بيان رسمي: "أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في استاد ويمبلي، كواحد من خمسة لاعبين فازوا بست كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم ومع أكبر عدد من الألقاب في التاريخ نادينا".
وفي بيان ريال مدريد عبر منصة "إنستغرام" والذي أشار فيه إلى رحل قائده، علق ناتشو بعلامات التقدير، والقلوب البيضاء، في أول رد فعل رسمي من اللاعب.
كما علق الحارس البلجيكي كورتوا على بيان النادي، وتمنى التوفيق لناتشو مع وضع قلوب بيضاء.
ودخل رافائيل فاران زميل ناتشو السابق في ريال مدريد على الخط، وقام بوضع قلوب بيضاء مع ذكر اسم اللاعب.
ونشر الألماني توني كروس، صورة عبر حسابه في "إنستغرام" جمعته بناتشو وهو يحتضنه، مع وضع قلب.
وفاز الدولي الإسباني (34 عامًا) بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى أكاديمية الشباب عام 2001، بالإضافة إلى أربعة ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لكأس الملك.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن ناتشو سينتقل إلى القادسية السعودية.
وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "منذ وصوله إلى أكاديمية الشباب عندما كان طفلًا، كان ناتشو دائمًا مثالًا للتطور للجميع وقد حصل على المودة والتقدير والإعجاب من جميع أفراد النادي. ريال مدريد كان وسيظل دائمًا منزله".