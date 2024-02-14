أنشيلوتي يتلقى صدمة جديدة

وقالت صحيفة "ماركا" إن إبراهيم دياز، صاحب هدف الفوز في شباك لايبزيغ، تعرض للإصابة عقب مباراة أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز سيخضع لفحوصات يوم غد الخميس، ولكن كل شيء يشير إلى أنه لا يوجد تمزق عضلي.

وأوضحت: "وبالتالي سيغيب لفترة قصيرة، ولكن موقفه من مباراة ريال مدريد يوم الأحد ضد رايو فاليكانو لم يتحدد بعد".