أنشيلوتي يتلقى صدمة جديدة
تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة جديدة، بعد أقل من 24 ساعة من فوز فريقه على لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "ماركا" إن إبراهيم دياز، صاحب هدف الفوز في شباك لايبزيغ، تعرض للإصابة عقب مباراة أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز سيخضع لفحوصات يوم غد الخميس، ولكن كل شيء يشير إلى أنه لا يوجد تمزق عضلي.
وأوضحت: "وبالتالي سيغيب لفترة قصيرة، ولكن موقفه من مباراة ريال مدريد يوم الأحد ضد رايو فاليكانو لم يتحدد بعد".
وسجل إبراهيم دياز هدفا رائعا إثر مجهود فردي، ليساعد ريال مدريد الإسباني في الفوز 1-صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ إذ تجاوز ثلاثة مدافعين، ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.