ما العقوبة المحتملة على فالفيردي بعد تحويل أزمة باينا للجنة المسابقات؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل جديدة حول أزمة اعتداء فيدي فالفيردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على أليكس بايننا مدافع فياريال الإسباني.

كان فالفيردي قد توجه إلى باينا بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني، ولكمه في وجهه، معللًا الأمر بتطاول باينا على عائلته وابنه بالتحديد.

وقام باينا ونادي فياريال بتصعيد شكوى ضد لاعب خط وسط ريال مدريد الذي التزم الصمت هو وناديه منذ ذلك الحين.