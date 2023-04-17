ما العقوبة المحتملة على فالفيردي بعد تحويل أزمة باينا للجنة المسابقات؟
كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل جديدة حول أزمة اعتداء فيدي فالفيردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على أليكس بايننا مدافع فياريال الإسباني.
كان فالفيردي قد توجه إلى باينا بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني، ولكمه في وجهه، معللًا الأمر بتطاول باينا على عائلته وابنه بالتحديد.
وقام باينا ونادي فياريال بتصعيد شكوى ضد لاعب خط وسط ريال مدريد الذي التزم الصمت هو وناديه منذ ذلك الحين.
وحسب ريليفو، قامت لجنة مناهضة العنف بتحويل شكوى باينا ضد فالفيردي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الأمر سيتم التحقيق فيه بشكل جنائي.
وأكد ريليفو أن عقوبة فالفيردي ستكون بين الإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة حسب تقدير اللجنة وبعد الاستماع إلى كل الأطراف.
كان باينا قد أنكر تطاوله على نجل فالفيردي كما نشر بيانًا أكد خلاله تعرضه لتهديدات وإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تلك الأزمة.
ويرغب باينا أن ينكر فالفيردي ما قاله سابقًا أن سبب اعتدائه عليه يعود إلى التطاول على عائلته قبل الموافقة على تسوية الأمر، حسب مقربين من لاعب فياريال.
وتقول تقارير إسبانية، إن فالفيردي غير نادم على سلوكه نحو باينا.