أعلن نادي فنربخشة التركي ، اليوم الخميس ، تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري قادمًا من إشبيلية الإسباني.

ووقع يوسف النصيري عقدًا لمدة 5 مواسم بحسب بيان رسمي صادر عن فنربخشة التركي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية عبر موقع إكس بيانًا، ودع خلاله يوسف النصيري.

ووجه إشبيلية الشكر للنصيري على الفترة التي قضاها مع الفريق الإسباني.

ووصل النصيري إلى تركيا استعدادًا لحضور مراسم تقديمه لوسائل الإعلام من جانب ناديه فنربخشة.

ويبلغ يوسف النصيري 27 عامًا، ولعب في صفوف مالاغا وليغانيس وإشبيلية بالدوري الإسباني.

وانضم النصيري إلى إشبيلية في صيف 2020، ولعب في الفريق الإسباني 196 مباراة، وسجل 73 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وحقق النصيري لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية موسمي 2019 – 2020 و2022 – 2023.

وخاض اللاعب 73 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب، وسجل 20 هدفًا، وأسهم في إنجاز المركز الرابع ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

يشار إلى أن فنربخشة تعاقد في بداية الموسم الحالي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

وافتتح فنربخشة مشواره بتصفيات دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج دياره على حساب مضيفه لوغانو السويسري بنتيجة 4-3.