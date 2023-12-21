تشافي ينفعل على ليفاندوفسكي في غرفة خلع الملابس
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل ما حدث بين تشافي هيرناندو ولاعبي برشلونة بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ألميريا، أمس الأربعاء.
واعترف تشافي بعد نهاية المباراة بما وصفه بالحديث الصعب بينه وبين اللاعبين بعد أول شوط.
وسجل سيرجي روبرتو هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة حامل اللقب للفوز 3-2 على ضيفه ألميريا بعد ثلاث مباريات دون أي انتصار في كل المسابقات.
وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق ست نقاط خلف جيرونا المتصدر وأربع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل أن يواجها ريال بيتيس وألافيس على الترتيب، اليوم الخميس.
ولا يزال ألميريا في المركز الأخير برصيد خمس نقاط دون أي انتصار في الدوري هذا الموسم.
ووفقا لموندو ديبورتيفو، فإن تشافي صرخ في لاعبيه بسبب الأداء السيئ في الشوط الأول الذي انتهى بالتعاقد بهدف لمثله مع متذيل الترتيب في وجود أكثر من 30 ألف مشجع.
وحسب التقرير، فإن ليفاندوفسكي تلقى النصيب الأكبر من انتقادات تشافي بسبب أدائه المخيب واستمراره في أهدار الفرص السهلة أمام المرمى.
وقبل انطلاق الشوط الثاني مع ألميريا أجرى تشافي تغييرين بسحب جواو فيلكس وكريستنسن والدفع بفيران توريس وجويل كوندي.