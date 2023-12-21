تشافي ينفعل على ليفاندوفسكي في غرفة خلع الملابس

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل ما حدث بين تشافي هيرناندو ولاعبي برشلونة بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ألميريا، أمس الأربعاء.

واعترف تشافي بعد نهاية المباراة بما وصفه بالحديث الصعب بينه وبين اللاعبين بعد أول شوط.

وسجل سيرجي روبرتو هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة حامل اللقب للفوز 3-2 على ضيفه ألميريا بعد ثلاث مباريات دون أي انتصار في كل المسابقات.