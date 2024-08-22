أثار إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، الجدل بمنشور عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وجّه من خلاله رسالة غامضة ومثيرة.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام" قائلا: "إذا رُفعت الأيادي.. تساوت الرؤوس"، ما أثار جدلا كبيرًا بين الجماهير حول المقصد من تلك الرسالة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن إمام عاشور كان يقصد رئيس نادي سابق تحدث عنه بشكل سيئ خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث رئيس ناد مصري سابق، عن إمام عاشور بشكل سيئ، متهمًا اللاعب في أخلاقه، ما دعا لاعب الأهلي للرد عليه بهذه الرسالة.

ويقضي إمام عاشور إجازته السنوية، بعد تتويجه مع الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعد الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي ضد الفائز من مباراة غورماهيا الكيني والمريخ جوبا بطل جنوب السودان، في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة.

وتقام مباراة العودة في القاهرة بـ 21 سبتمبر.