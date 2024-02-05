كلوب مدافعًا عن أخطاء لاعبيه أمام آرسنال: إنهم بشر

وقال كلوب: "كنا ندخل في أجواء المباراة، في الشوط الثاني وسنحت لنا فرصنا وبعدها استقبلنا ذلك الهدف. هذا لا يساعد. يعكس أن اللاعبين بشر. اليوم كنا بشرا".

ولم يكن ليفربول قريبا من مستواه وتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى نقطتين، بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق خمس نقاط وتتبقى له مباراتان.

وأضاف: "عموما، يمكننا أن نقر بأن أرسنال يستحق النقاط الثلاث. كانت الظروف غريبة بعض الشيء. سجلوا أهدافا وتفوقوا علينا كثيرا. يجب أن نقدم أداء أفضل، هذا جلي".

وقال فان دايك، أحد رجالات كلوب، إنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.

وأضاف: "بالطبع مثل هذه الأمور لا تحدث كثيرا في مسيرتي، لكنني سأتعافى من الواقعة. إنها مباراة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ولا أبحث عن أعذار. كان علي اتخاذ قرار أفضل، الأمر يؤلمني".