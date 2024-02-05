كلوب مدافعًا عن أخطاء لاعبيه أمام آرسنال: إنهم بشر
رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول إلقاء اللوم على المدافع فيرجيل فان دايك وحارس المرمى أليسون في الخسارة 3-1 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتردد فان دايك تحت ضغط جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال في الدقيقة 67 عندما أخفق في التعامل مع تمريرة طويلة قبل أن يخرج أليسون من مرماه في قرار متسرع دون أن يلمس الكرة ليودعها مارتينيلي الشباك من مسافة قريبة ويتقدم أرسنال 2-1.
ونال الهدف من عزيمة ليفربول المتصدر قبل أن يزيد ليناردو تروسار غلة آرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتجرع فريق كلوب متصدر الدوري ثاني خسارة في المسابقة هذا الموسم.
وقال كلوب: "كنا ندخل في أجواء المباراة، في الشوط الثاني وسنحت لنا فرصنا وبعدها استقبلنا ذلك الهدف. هذا لا يساعد. يعكس أن اللاعبين بشر. اليوم كنا بشرا".
ولم يكن ليفربول قريبا من مستواه وتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى نقطتين، بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق خمس نقاط وتتبقى له مباراتان.
وأضاف: "عموما، يمكننا أن نقر بأن أرسنال يستحق النقاط الثلاث. كانت الظروف غريبة بعض الشيء. سجلوا أهدافا وتفوقوا علينا كثيرا. يجب أن نقدم أداء أفضل، هذا جلي".
وقال فان دايك، أحد رجالات كلوب، إنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.
وأضاف: "بالطبع مثل هذه الأمور لا تحدث كثيرا في مسيرتي، لكنني سأتعافى من الواقعة. إنها مباراة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ولا أبحث عن أعذار. كان علي اتخاذ قرار أفضل، الأمر يؤلمني".
وكان آرسنال قد تقدم في النتيجة مبكرا بهدف سجله بوكايو ساكا وهيمن على المباراة، لكنه استقبل هدفا عكسيا أحرزه جابرييل الذي أدرك التعادل لليفربول عن طريق الخطأ.
لكن آرسنال انتفض في الشوط الثاني بمساعدة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها ليفربول ليحقق فريق المدرب ميكل أرتيتا ثالث انتصار على التوالي في الدوري ليعود للصراع على اللقب إذ تقلص الفارق الذي يفصله عن الصدارة إلى نقطتين فقط.