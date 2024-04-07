ابنا أسطورة ريال مدريد يقلدان بيلينغهام (فيديو)
يبدو أن إنزو وليام نجلي أسطورة ريال مدريد، مارسيلو، سوف يسطعان قريبا في الملاعب، حيث شوهدا مؤخرا وهما يسجلان في ناشئي الميرنغي، ويحتفلان على طريقة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق الملكي الحالي.
وكان مارسيلو اعترف سابقًا أن ابنه الأصغر ليام يعشق بيلينغهام ويعتبره قدوته في الملاعب.
وفي فيديو متداول مؤخرًا في أحد الملاعب الخماسية سجل ليام هدفًا رائعًا، ليركض ناحية المدرجات ويحتفل على طريقة قدوته بيلينغهام بفتح ذراعيه لأعلى في مواجهة الجمهور.
أما إنزو الشقيق الأكبر لليام فقد شوهد وهو يسجل هدفًا رائعًا بالرأس مع فريق "ريال مدريد فابريكا" في شباك أتلتيكو مدريد ويحتفل أيضًا على طريقة بيلينغهام.
وسجل اللاعب الواعد 14 هدفًا وصنع 5 في آخر 8 مباريات مع ناشئي ريال مدريد منذ عودته من الإصابة.
ويعتبر إنزو ألفيس فييرا، نجل مارسيلو، أحد أبرز اللاعبين في فرق الناشئين داخل نادي ريال مدريد، الذي لعب له والده على مدار 15 عامًا على التقريب.
ورغم أن مارسيلو كان أحد نجوم منتخب البرازيل على مدار مسيرته الكروية، فإن نجله أخذ خطوة مخالفة، بتمثيل منتخب إسبانيا للشباب.
إنزو يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث وُلد في إسبانيا عام 2009، بعد عامين من انتقال والده إلى ريال مدريد، قادمًا من فلومينينزي البرازيلي.