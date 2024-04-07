ابنا أسطورة ريال مدريد يقلدان بيلينغهام (فيديو)

يبدو أن إنزو وليام نجلي أسطورة ريال مدريد، مارسيلو، سوف يسطعان قريبا في الملاعب، حيث شوهدا مؤخرا وهما يسجلان في ناشئي الميرنغي، ويحتفلان على طريقة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق الملكي الحالي.

وكان مارسيلو اعترف سابقًا أن ابنه الأصغر ليام يعشق بيلينغهام ويعتبره قدوته في الملاعب.

وفي فيديو متداول مؤخرًا في أحد الملاعب الخماسية سجل ليام هدفًا رائعًا، ليركض ناحية المدرجات ويحتفل على طريقة قدوته بيلينغهام بفتح ذراعيه لأعلى في مواجهة الجمهور.