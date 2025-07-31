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رياضة

فرحة راشفورد الكبيرة بعد رؤية صديقه القديم في صفوف سيؤول (فيديو)

فرحة راشفورد الكبيرة بعد رؤية صديقه القديم في صفوف سيؤول (فيديو)
ماركوس راشفورد ولينغاردالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 2:57 م

شهدت مباراة برشلونة الإسباني وسيؤول الكوري الجنوبي الودية حدثاً رائعاً بالنسبة للنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، المنضم حديثاً إلى الفريق الكتالوني.

وفاز برشلونة على حساب منافسه سيؤول بنتيجة 7-3، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الخميس، ضمن تحضيرات حامل لقب الدوري الإسباني لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

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 ويخوض برشلونة جولة في شرق آسيا تشهد مباريات ودية تحضيرية لفريق المدرب الألماني هانز فليك.

وانضم راشفورد إلى برشلونة قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق الإسباني بناء على طلب المدرب هانز فليك.

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 وشارك اللاعب الإنجليزي في بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء على حساب زميله البرازيلي رافيينيا ليواجه زميله القديم جيسي لينغارد في المباراة.

ولعب لينغارد بجانب راشفورد في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يتقابلا في ودية برشلونة وسيؤول بعد غياب.

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 وقابل راشفورد صديقه القديم بفرحة عارمة، كما دخل الثنائي في فاصل من المزاح عقب نهاية المباراة.

وظهر لامين يامال نجم برشلونة وهو يتبادل التحية مع لينغارد ويطلب الحصول على قميصه مع الفريق الكوري الجنوبي.

وانضم لينغارد، صاحب الـ32 عاماً، إلى سيؤول في أغسطس 2024 بعقد يمتد لنهاية العام الحالي.

ولعب النجم الإنجليزي 51 مباراة مع سيؤول، وسجل 13 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشواره مع الفريق الكوري.

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وتخرج لينغارد من ناشئي مانشستر يونايتد، وأعير إلى ليستر سيتي، وبرمنغهام، وبرايتون، وديربي كاونتي، ووست هام يونايتد، قبل رحيله نهائياً في صيف 2022 إلى نوتنغهام فورست.

ولعب النجم الإنجليزي 232 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، وسجل 35 هدفاً، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

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