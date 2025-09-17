بث مباشر لمباراة النصر السعودي وإستقلول الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2

بيستهل النصر السعودي اليوم الأربعاء مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) عندما يستضيف على ملعب الأول بارك في الرياض نادي إستقلول من طاجيكستان في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وبعد الوصول إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، يشارك فريق المدرب البرتغالي جورج جيسوس في دوري أبطال آسيا 2 بعد أن حل ثالثا في ترتيب الدوري السعودي لموسم 2024 ـ 2025.

ويتطلع الذي يفتقد خدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو لاختيارات مشتركة بين اللاعب وفريقه، إلى المراهنة على اللقب بعد أن عزز صفوفه بعدة لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة أمثال كنغسلي كومان وجواو فليكس وإينيغو مارتينيز.

أخبار ذات علاقة يغيب أمام استقلول.. كم نسبة فوز النصر دون كريستيانو رونالدو؟

وتضم المجموعة الرابعة أندية النصر السعودي وإستقلول الطاجيكي والزوراء العراقي وغوا الهندي.

ويدخل النصر المباراة بالتشكيل الأساسي التالي:

أما نادي إستقلول دوشنبه الطاجيكي فيلعب بالتشكيل التالي:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي وإستقلول طاجيكستان في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا (2):

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: فرصة خطيرة جدا واضطراب في دفاع إستقلول ولكن مهاجمي النصر أهدروا فرصة هي الأغرب في بداية المباراة.

الدقيقة 8: تدخل قوي بإهمال من عبد الإله العمرى تجاه المهاجم النيجيري بول يكلفه البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.

الدقيقة 14: النصر يحرز الهدف الأول.

عبد الرحمن غريب يفك شفرة دفاع إستقلول مبكرا ويتقدم للنصر (1 ـ 0) بتسديدة قوية.

الدقيقة 17: الهدف الثاني للنصر عبر أنجيلو بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب

الدقيقة 20: جورج جيسوس غاضب على عبد الإله العمري.

الدقيقة 26: إينيغو مارتينيز يمنع هجمة مرتدة وسريعة لإستقلول الطاجيكي.

الدقيقة 27: إصابة سعد الناصر ومغادرته أرض الملعب .

دخول نواف بوشل.

المباراة تشهد انخفاضا مفاجئا في النسق بعد تسجيل النصر هدفين في نحو 15 دقيقة.

الدقيقة 33: النصر يعود للهجوم وساديو ماني يلعب تمريرة نحو المرمى لكن كرته ترتد من المدافعين.

الدقيقة 44: مراوغة رائعة من جواو فيليكس لكن تسديدته كانت تفتقد إلى القوة.

الدقيقة 45 +6: نهاية الشوط الأول (2 ـ 0).

النصر يتقدم بهدفين ولكنه يهدر أكثر من فرصة للخروج بحصيلة أكبر.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 59: الهدف الثالث للنصر أمام إستقلول دوشنبه.

عمل فردي رائع من ويسلي داخل مناطق الجزاء ينهيه في شباك الفريق الطاجيكي ويرفع النتيجة إلى 3 ـ 0.

الدقيقة 75: تدخل رائع من إينيغو مارتينيز لقطع هجمة كانت واعدة جدا لإستقلول الطاجيكي.