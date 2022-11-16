فوز كبير لمنتخب الأرجنتين على الإمارات استعدادًا لكأس العالم (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/0 على منتخب الإمارات، اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات التانغو لكأس العالم 2022 في قطر.

وأنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدمًا 4/0 على الإمارات، وتقدم جوليان ألفاريز بالهدف الأول في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليونيل ميسي.