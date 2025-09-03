مبابي يدخل عالم الترفيه التلفزيوني ببرنامج كوميدي فرنسي

استقر كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على اقتحام مجال جديد بعيد عن عالم كرة القدم، حيث سيتعاون مع صديقه الكوميدي إيليس جادل لإطلاق برنامج "Djadel Show".

ووفقا للتقارير، فإن هذه السلسلة تعد مجموعة حلقات كوميدية ستُعرض قريبًا على منصة يوتيوب، ويتخللها اسكتشات وعروض فنية واستضافة ضيوف بارزين، وسيكون الهدف الرئيسي من البرنامج هو منح مشهد من الكوميديا الناطقة بالفرنسية رؤية جديدة، مع الجمع بين الفنانين المخضرمين والمواهب الصاعدة.

ويعتبر إلياس، الكوميدي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، صديقاً لنجم ريال مدريد، إذ إن الأخير يُتابعه على صفحته عبر "إنستغرام"، ما يُعزز صحة الأخبار المنشورة.

ويبلغ إيليس جادل 26 عامًا، ويبرز تدريجيًّا في عالم الـ stand-up الفرنسي، حيث لفت الأنظار لأول مرة خلال مهرجان "مراكش للضحك" 2022، بفضل اسكتش عن تعليمه في مؤسسة كاثوليكية، الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. منذ ذلك الحين، واصل مسيرته الصاعدة وعزز سمعته في المجال الكوميدي.

ويُعدّ Djadel Show مزيجًا مبتكرًا يجمع بين الرياضة والثقافة والكوميديا، وبفضل مشاركة كيليان مبابي وإلياس دجاديل، يمكن أن يشكل هذا المشروع منعطفًا مهمًّا في الترويج للمشهد الكوميدي الناطق بالفرنسية، كما يعكس رغبة الرياضيين في الاستثمار في مشاريع ثقافية طموحة ودعم المواهب الشابة الواعدة.

وقد يفتح نجاح هذه المبادرة الطريق لتعاونات جديدة بين المشاهير الفرنسيين ومنشئي المحتوى، مع تقديم تجربة ترفيهية عالية الجودة لجمهور متصل ومتحمس للثقافة الرقمية.