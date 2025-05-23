إجابة صادمة من شقيقة رونالدو عن انتقاله إلى بوتافوغو

أطلقت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، تعليقاً صادماً بشأن أنباء انتقال الأخير إلى بوتافوغو البرازيلي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي وسط غموض كبير يحيط حول مستقبله مع الفريق.

وتفاعلت شقيقة رونالدو بإجابة صادمة حول رسالة تلقتها من أحد الصحفيين البرازيليين للتأكد من حقيقة انتقال اللاعب البرتغالي صاحب الـ 40 عاماً إلى بوتافوغو.

ونشرت كاتيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من أحد الصحفيين مع تعليق من جانبها على هذه الرسالة الخاصة بمفاوضات رونالدو مع بوتافوغو.

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وكتبت شقيقة رونالدو:" ما علاقتي بهذا الموضوع؟" إشارة إلى عدم درايتها بحقيقة وجود مفاوضات بين رونالدو والفريق البرازيلي.

وأضافت كاتيا:" لدي 3 أولاد، من بينهم اثنان قُصّر. وعلى حد علمي، ليس لدي أولاد عمرهم 40 سنة (في إشارة إلى شقيقها)".

وكان الصحفي الإسباني فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" قد أشار إلى أن رونالدو تلقى عرضاً من أحد الأندية البرازيلية للفوز بخدماته عقب نهاية عقده مع النصر.