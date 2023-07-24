بكاء جيسكا سيلفا بعد عزف النشيد الوطني للبرتغال لأول مرة بكأس العالم للسيدات (صور)

واستهل المنتخب الهولندي للسيدات مشواره في كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بالفوز على نظيره البرتغالي 1-0، الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

وحسم المنتخب الهولندي، وصيف بطل النسخة الماضية من مونديال السيدات في 2019، المباراة لصالحه بهدف وحيد سجلته ستيفاني فان ديرجرات في الدقيقة الـ 13.

وحصد المنتخب الهولندي بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويًا في ذلك مع نظيره الأمريكي حامل اللقب.

بينما خرج المنتخب البرتغالي، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى، من المباراة الأولى صفر اليدين.

ويخوض المنتخب الهولندي مباراته الثانية في البطولة أمام نظيره الأمريكي الخميس المقبل، ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفيتنامي في اليوم ذاته.