شهدت المباراة الودية التي خاضها ليفربول الإنجليزي أمام بريستون نورث الناشط بدوري الدرجة الأولى (الشامبيونشيب)، ظهور النجم محمد صلاح حاملًا لشارة القيادة للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد للريدز، الهولندي أرني سلوت.

وظهر صلاح الذي قاد ليفربول في الشوط الأول، قبل خروجه في الفترة الثانية، وهو يحمل شارة القيادة في المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وتعد المباراة الأولى لليفربول تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدرب الجديد الذي يخلف الألماني يورغن كلوب بداية من موسم 2024 ـ 2025.

وخاض سلوت المباراة بتشكيلتين مختلفتين بين الشوطين الأول والثاني فضلًا عن إجراء بعض التبديلات حيث منح الهولندي الفرصة لـ 25 لاعبًا للمشاركة في المباراة الإعدادية الأولى للفريق.

وخاض محمد صلاح الشوط الأول قبل أن يدفع أرني سلوت بتشكيلة ثانية في المباراة التي سيتوجه بعدها ليفربول إلى الولايات المتحدة لإجراء جولته الإعدادية هناك والتي يخوض خلالها سلسلة من المباريات الودية أمام كل من ريال بيتيس وإشبيلية الإسبانيين وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

يشار إلى أن رفاق محمد صلاح يستهلون مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بملاقاة نادي إيبسويتش خارج القواعد وذلك يوم السبت 17 أغسطس المقبل.