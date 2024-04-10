أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند (فيديو)

سجل الأرجنتيني رودريغو دي بول، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد أول أهداف فريقه في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم تمر سوى 4 دقائق على انطلاق المباراة حتى أحدث دي بول المنعطف الأول للمباراة بعدما استغل خطأ فادحا في إرجاع كرة عرضية من الهولندي يان ماتسين مدافع دورتموند، ليسدد قريبا من المرمى ويضع الكرة في شباك دورتموند مانحا فريقه أسبقية مبكرة في المباراة.