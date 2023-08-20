منتخب إسبانيا يهزم إنجلترا ويتوج بطلا لكأس العالم للسيدات

توج المنتخب الإسباني بطلًا لكأس العالم للسيدات 2023 بعد فوزه 1/0 على إنجلترا اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وعلى ملعب أستراليا سجلت أولغا كارمونا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ29، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحصلت إسبانيا على فرصة مضاعفة النتيجة بعد احتساب ضربة جزاء لكن جينيفر هيرموسو أضاعت الفرصة في الدقيقة الـ69، بعدما تصدت لها حارسة إنجلترا.

وهذا اللقب الأول لإسبانيا في كأس العالم للسيدات، ويحمل منتخب الولايات المتحدة الرقم القياسي بـ4 ألقاب مقابل لقبين لألمانيا، ولقب لكل من اليابان والنرويج.

ويوم أمس السبت نال منتخب السويد المركز الثالث بالفوز 2/0 على أستراليا.