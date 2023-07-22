ليكيب: نادٍ سعودي قدَّم عرضًا للتعاقد مع مبابي

قالت صحيفة "ليكيب" إن ناديًا سعوديًا قدَّم عرضًا للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الشهيرة: "قدم نادٍ سعوديٌّ بالفعل عرضًا إلى باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي".

لكن الصحيفة أكدت أن هدف مبابي هو الانتقال لريال مدريد، وكتبت: "ليست هناك فرصة تقريبًا لرؤية مبابي يغادر باريس سان جيرمان إلى نادٍ آخر غير ريال مدريد هذا الصيف، ما لم يغيّر بطل العالم 2018 رأيه تمامًا، لكن في باريس يوجد استعداد للتحدث مع الجميع".