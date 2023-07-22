ليكيب: نادٍ سعودي قدَّم عرضًا للتعاقد مع مبابي

ليكيب: نادٍ سعودي قدَّم عرضًا للتعاقد مع مبابي
قالت صحيفة "ليكيب" إن ناديًا سعوديًا قدَّم عرضًا للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة الشهيرة: "قدم نادٍ سعوديٌّ بالفعل عرضًا إلى باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي".
لكن الصحيفة أكدت أن هدف مبابي هو الانتقال لريال مدريد، وكتبت: "ليست هناك فرصة تقريبًا لرؤية مبابي يغادر باريس سان جيرمان إلى نادٍ آخر غير ريال مدريد هذا الصيف، ما لم يغيّر بطل العالم 2018 رأيه تمامًا، لكن في باريس يوجد استعداد للتحدث مع الجميع".
وأكد الصحفي الإنجليزي "بن جاكوبس" أن باريس سان جيرمان لا يمانع ببيع مبابي لنادٍ سعودي، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أفهم أن صانعي الصفقات السعوديين على استعداد لتقديم عرض لمبابي، هذا الصيف، حتى لو حصلوا عليه لموسم واحد فقط ثم انضم إلى ريال مدريد".
وأضاف: "خطة مبابي هي البقاء في أوروبا، لذا من الصعب التراجع، لن يكون لدى باريس سان جيرمان أي مشكلة في البيع للسعودية".
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يُفعّل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، وينتهي العقد الحالي في يونيو 2024.
ورغم تأكيد مبابي أنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل إلا أن هذا الخيار يبدو معقدًا جدًا، فباريس سان جيرمان غير مستعد لخسارة اللاعب مجانًا، وقال رئيسه ناصر الخليفي قبل أيام: "من المستحيل رحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
وكان باريس سان جيرمان قد استبعد مبابي من بعثة الفريق المسافرة إلى اليابان تحضيرًا للموسم الجديد، كما ذكرت "صحيفة "لوباريزيان" أن النادي سيمنع مبابي من التدريب مع الفريق الأول.
ويرتبط مبابي بالانتقال لريال مدريد، وكان قريبًا من تحقيق حلمه صيف 2022 في صفقة مجانية، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتح للاعب التجديد لموسم ثالث.