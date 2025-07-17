الأنوثة والاحتراف.. أليشا ليمان تفجر جدلا واسعا في كأس أوروبا (صور)

أثار اختيار أليشا ليمان الملقبة بـ"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، ضمن قائمة منتخب سويسرا المشارك في بطولة يورو 2025 موجة من النقاش، سواء قبل انطلاق البطولة أو بعدها.

اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تلعب في صفوف يوفنتوس، جذبت الأنظار بتأثيرها الإعلامي الكبير، حيث تملك أكثر من 17 مليون متابع على إنستغرام، أي أكثر من أسطورة سويسرا روجر فيدرر.

منتقدوها يرون أن وجودها في البطولة سببه شهرتها، وليس مستواها، خاصة بعد موسم ضعيف مع يوفنتوس قلّت فيه مشاركاتها. لكن المدربة بيا سوندهاج ضمتها رغم كل ذلك، معتمدة على خبرتها وسرعتها الهجومية.

أداء محدود أمام فنلندا وتأهل تاريخي

خاضت سويسرا مواجهة مثيرة أمام فنلندا في دور المجموعات، حيث تأخرت في النتيجة، ثم عادلت، لتفوز وتتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.

بدأت ليمان اللقاء على دكة البدلاء، ودخلت بعد تقدم فنلندا، لكنها لم تسهم مباشرة في أهداف اللقاء.

ورغم ذلك، كان لها تأثير معنوي داخل غرفة الملابس. قالت نادين رايزن: "أليشا دائمًا تجد الكلمات المناسبة.. تُشعل الحماس وتُذكرنا بأحلامنا منذ الطفولة".

اللاعبة الأكثر متابعة في عالم الكرة النسائية

ما يميز ليمان لا يتعلق بالكرة فقط، فهي الشخصية النسائية الأكثر متابعة في اللعبة عالميًّا، حيث تتقن استخدام مواقع التواصل، وتظهر بمظهر أنيق في المباريات، بمكياج وتسريحات شعر اختارتها بنفسها. تقول: "أضع المكياج لأنني أحب ذلك. يجعلني أشعر بالقوة".

هذا التصريح يعكس فلسفتها في الجمع بين الأداء الرياضي والظهور الجذاب، لكن هذا الحضور الإعلامي لا يُرضي الجميع، إذ يرى البعض أنه يُشتت تركيزها عن الأداء.

خبيرة ألمانية تدافع عنها: "هذا حقها"

في خضم الانتقادات، دافعت عنها اللاعبة الألمانية السابقة والخبيرة الحالية كارمن هوفلين، قائلة: "من حقها أن تبني مسارًا موازيًا على السوشيال ميديا. هذا لا يعني شيئًا عن مستواها الكروي".

وأضافت أن استبعادها في البداية من التشكيلة له ما يبرره، لكن "لا أحد يمكنه إنكار سرعتها وخطورتها الهجومية".

ليمان لم تكن وحدها في مرمى الانتقادات، فالمغنية الشهيرة شيرين ديفيد ساندتها علنًا بعد الفوز الأخير، وكتبت: "الصمت هنا.. لا يوجد انتقادات الآن"، في إشارة لردّها على المشككين.

الأنوثة والاحتراف: هل يمكن الجمع بينهما؟

النقاش الدائر حول ليمان يعكس سؤالًا أعمق: هل يمكن أن تكون المرأة رياضية محترفة وأيقونة للجمال في الوقت ذاته؟

ليمان تعتقد أن الجواب نعم.. هي ترفض الفصل بين هويتها كشخص عصري ومؤثرة على المنصات، وبين دورها كلاعبة تسعى لتقديم الأفضل على أرض الملعب.

لكن المنتقدين يواصلون التشكيك، ولا سيما أن حضورها الإعلامي طغى مؤخرًا على مساهماتها الفنية. يبقى أن تثبت قدرتها على تقديم أداء مؤثر في مواجهة إسبانيا المقبلة، وهو ما قد يحسم الجدل لصالحها أو يعيده إلى نقطة الصفر.

ومع اقتراب مواجهة ربع النهائي ضد منتخب إسبانيا القوي، ستكون كل الأنظار موجهة نحو أليشا ليمان، ليس فقط لأنها نجمة "إنستغرام"؛ بل لأنها مطالبة بتقديم أداء يُسكت الانتقادات.