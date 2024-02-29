قرعة دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي: قمة محتملة بين ليفربول ويونايتد

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون في مباراة بالدور الخامس، اليوم، بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق نوتنغهام فورست.

وحجز سيتي مكانه في دور الثمانية بعدما سجل مهاجمه إرلينغ هالاند 5 أهداف في الفوز 6-2 على لوتون تاون، أمس الثلاثاء.

وسيلعب كوفنتري سيتي مع الفائز من مباراة الدور الخامس، اليوم، بين ولفرهامبتون وأندرارز وبرايتون آند هوف ألبيون، بينما سيلتقي ليستر سيتي مع الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، اليوم، أيضًا.