قرعة دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي: قمة محتملة بين ليفربول ويونايتد
سيلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما قد تسفر القرعة التي أجريت، اليوم الأربعاء، عن معركة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد إذا تأهل كل منهما إلى هذا الدور.
ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون في مباراة بالدور الخامس، اليوم، بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق نوتنغهام فورست.
وحجز سيتي مكانه في دور الثمانية بعدما سجل مهاجمه إرلينغ هالاند 5 أهداف في الفوز 6-2 على لوتون تاون، أمس الثلاثاء.
وسيلعب كوفنتري سيتي مع الفائز من مباراة الدور الخامس، اليوم، بين ولفرهامبتون وأندرارز وبرايتون آند هوف ألبيون، بينما سيلتقي ليستر سيتي مع الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، اليوم، أيضًا.
وفيما يلي قرعة دور الثمانية:
ولفرهامبتون/برايتون ضد كوفنتري سيتي
نوتنغهام فورست/ مانشستر يونايتد ضد ليفربول/ ساوثامبتون
تشيلسي/ ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد