نشر الفيديو الأصلي.. الزمالك يبرئ جماهيره ويتخذ قرارا صارما (فيديو)

حرصت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تبرئة جماهيرها من خلال توضيحها بعض الهتافات التي رددتها خلال المباراة الماضية أمام فاركو في منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة فاركو الأخيرة بالدوري، فيما يتعلق بفرع أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

وقالت الجماهير في الهتاف: "الزمالك جمهوره كبير، أرض أكتوبر حق أصيل"، وأضافت: "سحب الأرض شيء مش عادي.. أرض أكتوبر ملك النادي".

وجاء هذا التوضيح من الإدارة للرد بشكل سريع على بعض الأمور الخاطئة التي انتشرت بشأن هتافات الجماهير خلال المباراة، فيما يتعلق بأرض نادي الزمالك التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان في 6 أكتوبر.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهًا داخل الزمالك لتقديم بلاغات رسمية ضد كل من قام بتزييف الهتافات وإطلاق شائعات غرضها التحريض ضد جماهير القلعة البيضاء.

وكان مسؤولو الزمالك أعلنوا عن قيام وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، رغم بدء الأعمال الإنشائية، لتقرر الإدارة التحرك بشكل رسمي وتقديم بلاغ إلى النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد للنادي.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا صعبًا على فاركو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري ليتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط.